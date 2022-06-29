У Миколаєві прогриміли вибухи [ Редагувати ]
У середу вранці, 29 червня, у Миколаєві вранці прогриміли вибухи після сигналу повітряної тривоги.
Про це повідомляє мер Ніколаєва Олександр Сенкевич.
Жителів просять залишатися в укриттях.
На місця вже виїхали рятувальники і медики. Прошу всіх залишатися в укриттях і не виходити на вулицю до завершення повітряної тривоги. Не публікуйте фотографії з місць обстрілу! Всю інформацію повідомлю згодом.
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