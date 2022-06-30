Кількість дітей постраждалих від бойових дій росії збільшилася [ Редагувати ]
Джерело: Факти
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну постраждали понад 972 дитини.
Кількість жертв становить 341 дитина, а поранених - 631.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 338, Харківській - 185, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 60, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.
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