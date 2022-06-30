Прес-секретар президента рф володимира путіна дмитро пєсков заявив, що в Кремлі ще не вирішили, чи буде російський диктатор присутній на саміті G20.

Про це повідомляє The Guardian.

Він підтвердив, що росія отримала запрошення взяти участь цього року на Балі.

Пєсков заявив, що Кремль вирішить "у потрібний час", чи путін поїде особисто на індонезійський острів.

Також Пєсков зазначив, що заяви європейських політиків, зокрема прем'єр-міністра Бориса Джонсона, не вплинуть на участь президента росії володимира путіна у саміті G20.

"Пан Джонсон допускає дуже багато різних висловлювань, заяв - вдалих, менш вдалих, зовсім невдалих і жахливих за змістом", - сказав він.