Інтервʼю із Ігорем Лаченковим. Тим, хто разом із Сергієм Притулою й збирав гроші на Народні Байрактари.

А ще багато хто знає Ігора з перших днів війни. Бо це він - автор відомого інформаційного телеграм-каналу "Лачен пише".

Про волонтерство, інформаційний фронт, контрпропаганду і погрози росіян - далі.