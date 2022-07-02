"Лачен говорить": інтервʼю з відомим українським блогером [ Редагувати ]
Інтервʼю із Ігорем Лаченковим. Тим, хто разом із Сергієм Притулою й збирав гроші на Народні Байрактари.
А ще багато хто знає Ігора з перших днів війни. Бо це він - автор відомого інформаційного телеграм-каналу "Лачен пише".
Про волонтерство, інформаційний фронт, контрпропаганду і погрози росіян - далі.
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