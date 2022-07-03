Час для мирних переговорів між Україною та Росією поки що не настав. Про це в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Президент [України] Володимир Зеленський може вирішити, як визначатиметься перемога і на яких умовах. Ми збираємося продовжити робити так, щоб він міг досягти успіху на полі бою, щоб досягти успіху за столом [переговорів]. Але навіть президент Зеленський скаже вам, що зараз не час для цих обговорень.

За словами Кірбі, російське керівництво зараз не демонструє зацікавленості в переговорах.

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17 травня радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що переговори Києва та Москви припинилися з ініціативи української сторони.

За його словами, росія "досі залишається у своєму стереотипному мисленні" і не усвідомлює, що військові дії йдуть не за її правилами та планами.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що намагається організувати переговори зі своїм російським колегою, однак Москва не виявляє готовності та бажання до серйозних мирних переговорів.