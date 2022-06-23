Росія має намір відновити переговори з Україною, виходячи з ситуації "на землі" та "враховуючи небажання" окупованих районів "повертатися під контроль київської влади". Таку заяву зробив глава МЗС росії сергій лавров.

Когда же они соизволят обратиться к нам с предложением возобновить дипломатический процесс (о чём, как я понимаю, европейцы их настоятельно просят, но англосаксы не разрешают этого сделать) будем смотреть, какая ситуация сложилась "на земле". Там освобождённые районы. У большинства населения даже мысли нет опять возвращаться под контроль неонацистских властей или властей, всячески потакающих неонацизму.

17 травня радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що переговори Києва та Москви припинилися з ініціативи української сторони.

За його словами, росія "досі залишається у своєму стереотипному мисленні" і не усвідомлює, що військові дії йдуть не за її правилами та планами.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що намагається організувати переговори зі своїм російським колегою, однак Москва не виявляє готовності та бажання до серйозних мирних переговорів.