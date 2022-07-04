У ніч на 4 липня у місті Сніжне Донецької області пролунала серія вибухів на одному із підприємств. Над містом було видно заграву від пожежі та клуби диму.

Про це повідомляють у Telegram-каналі "Типичный Донецк", опублікувавши відповідні фото та відео.

На опублікованих кадрах видно пожежу, у небо здіймаються клуби диму та чути звуки вибухів, ймовірно, через детонацію боєприпасів.

Місто Сніжне з 2014 року перебуває під контролем російських окупаційних військ, росіяни завозили до міста велику кількість техніки та боєприпасів.

Місцеві жителі повідомили, що вибухи пролунали на заводі "Сніжнянськхіммаш" близько першої години ночі 4 липня.

"У Сніжному склад бомбанули, судячи з усього", "Горить склад БК гарно так горить, яскраво! З салютом та феєрверками!" – сказано у повідомленнях.