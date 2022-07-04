На окупованій частині Донбасу пролунали вибухи на складі боєприпасів (відео) [ Редагувати ]
У ніч на 4 липня у місті Сніжне Донецької області пролунала серія вибухів на одному із підприємств. Над містом було видно заграву від пожежі та клуби диму.
Про це повідомляють у Telegram-каналі "Типичный Донецк", опублікувавши відповідні фото та відео.
На опублікованих кадрах видно пожежу, у небо здіймаються клуби диму та чути звуки вибухів, ймовірно, через детонацію боєприпасів.
Місто Сніжне з 2014 року перебуває під контролем російських окупаційних військ, росіяни завозили до міста велику кількість техніки та боєприпасів.
Місцеві жителі повідомили, що вибухи пролунали на заводі "Сніжнянськхіммаш" близько першої години ночі 4 липня.
"У Сніжному склад бомбанули, судячи з усього", "Горить склад БК гарно так горить, яскраво! З салютом та феєрверками!" – сказано у повідомленнях.
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