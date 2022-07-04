У липні Папа Римський Франциск вирушає з візитом до Канади. Про це повідомляє Reuters.

Після цього він має намір приїхати в Україну і росію.

Я хотів би поїхати в Україну, і спочатку я хотів би поїхати в москву. Ми обмінялися повідомленнями про це, тому що я подумав, що якщо російський президент дасть мені невелике вікно, щоб послужити справі миру. І тепер можливо, що після того, як я повернуся з Канади, можливо, що мені вдасться поїхати в Україну.

Понтифік підкреслив, що в першу чергу він планує поїхати в росію.