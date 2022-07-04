"Я хотів би поїхати в Україну": коли Папа Римський хоче прибути з візитом [ Редагувати ]
У липні Папа Римський Франциск вирушає з візитом до Канади. Про це повідомляє Reuters.
Після цього він має намір приїхати в Україну і росію.
Я хотів би поїхати в Україну, і спочатку я хотів би поїхати в москву. Ми обмінялися повідомленнями про це, тому що я подумав, що якщо російський президент дасть мені невелике вікно, щоб послужити справі миру. І тепер можливо, що після того, як я повернуся з Канади, можливо, що мені вдасться поїхати в Україну.
Понтифік підкреслив, що в першу чергу він планує поїхати в росію.
Спробую якось допомогти, але я хотів би побувати в обох столицях.
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