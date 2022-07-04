Майстер з Черкас фарбує авто за допомогою гілки тополі [ Редагувати ]
Гілка тополі на допомогу ЗСУ. Ігор Репяшенко почав фарбувати автівки для військових - за допомогою листя. Кілька годин часу, різні відтінки зеленого та жовтого, і будь-яка машина стає менш помітною для ворога. Як відбувається перевтілення, бачила наша знімальна група.
Кропітка робота з маскування починається із того, що поверхню машину матують, щоб фарба лягала краще. Наступний етап - зробити автівку однотонною.
Далі надважливий процес - вибір гілки для візерунка. Це має бути акація, береза або тополя - дерево з дрібним листям.
Одної буде достатньо. Все ідемо фарбувать.
Для фарбування машини потрібна єдина гілка і півтора літра фарби. Загалом з урахування підготовки на творчість потрібно близько 4-6 годин.
Гілочку прикладаємо і фарбуємо.
Злегка зафарбовує Ігор і скло. Усе це, каже, прийшло з досвідом волонтерських поїздок на схід.
Ігор Репяшенко, житель Черкас:
Хлопці брали багнюку і замазували скло, бо воно дає блиск і яріши звідси замальовую скло, припиляю, звідси фарба, а із салону не мішає.
Для маскувального фарбування чоловік використовує два відтінки зеленого та жовтий колір. А сама ідея використання гілок у фарбуванні, каже, народилась зі спогадів юності.
Ігор Репяшенко, житель Черкас:
Я фарбував на якомусь автомобілі, мені вспомнилось, що колись був юним і ми фарбували футболки, штани фарбували, от звідки воно.
Маскування важливе - про це Ігор знає з власного досвіду, адже його волонтерська автівка вже має шрами війни.
Цей випав всередину, цей застряг.
Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення почав возити на фронт гуманітарні вантажі.
Ігор Репяшенко, житель Черкас:
А хто як не я. Там багато знайомих, багато друзів, телефонують кажуть - там біда, так і почав волонтерити.
Військові такому ексклюзивному методу маскування автівок вже дають високу оцінку. Ігор пофарбував уже з десяток машин і працюватиме ще.
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