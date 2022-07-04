Гілка тополі на допомогу ЗСУ. Ігор Репяшенко почав фарбувати автівки для військових - за допомогою листя. Кілька годин часу, різні відтінки зеленого та жовтого, і будь-яка машина стає менш помітною для ворога. Як відбувається перевтілення, бачила наша знімальна група.

Кропітка робота з маскування починається із того, що поверхню машину матують, щоб фарба лягала краще. Наступний етап - зробити автівку однотонною.

Далі надважливий процес - вибір гілки для візерунка. Це має бути акація, береза або тополя - дерево з дрібним листям.

Одної буде достатньо. Все ідемо фарбувать.

Для фарбування машини потрібна єдина гілка і півтора літра фарби. Загалом з урахування підготовки на творчість потрібно близько 4-6 годин.

Гілочку прикладаємо і фарбуємо.

Злегка зафарбовує Ігор і скло. Усе це, каже, прийшло з досвідом волонтерських поїздок на схід.

Ігор Репяшенко, житель Черкас:

Хлопці брали багнюку і замазували скло, бо воно дає блиск і яріши звідси замальовую скло, припиляю, звідси фарба, а із салону не мішає.

Для маскувального фарбування чоловік використовує два відтінки зеленого та жовтий колір. А сама ідея використання гілок у фарбуванні, каже, народилась зі спогадів юності.

Ігор Репяшенко, житель Черкас:

Я фарбував на якомусь автомобілі, мені вспомнилось, що колись був юним і ми фарбували футболки, штани фарбували, от звідки воно.

Маскування важливе - про це Ігор знає з власного досвіду, адже його волонтерська автівка вже має шрами війни.

Цей випав всередину, цей застряг.

Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення почав возити на фронт гуманітарні вантажі.

Ігор Репяшенко, житель Черкас:

А хто як не я. Там багато знайомих, багато друзів, телефонують кажуть - там біда, так і почав волонтерити.

Військові такому ексклюзивному методу маскування автівок вже дають високу оцінку. Ігор пофарбував уже з десяток машин і працюватиме ще.