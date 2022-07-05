У Швейцарському Лугано триває перша велика конференція з відбудови України. На форумі українські урядовці та бізнес демонструють своє бачення, як саме має відновлюватися наша держава. А західні партнери вирішують, чим можуть у цьому допомогти.

Вже за кілька хвилин очікуємо пресконференцію українського прем'єр-міністра. Про останні новини сьогоднішнього дня з Лугано - ми будемо розповідати в нашому ефірі, там працює наша кореспондентка - Олена Абрамович.

Та поки - подивіться її матеріал, про те як минув перший день форуму.

Лугано. Це курортне містечко у швейцарських горах має ту ж назву, що й озеро, на якому стоїть. І саме до озера через газон по викладеній тимчасовій доріжці ведуть українського премʼєра Дениса Шмигаля - швейцарський президент Ігнаціо Кассіс та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

А ще у Швейцарії є озера, і озера, і озера...

Коротка прогулянка та обмін останніми новинами, і через деякий час політики розпочинають публічну дискусію щодо відбудови України. Після промови господаря події, швейцарського президента, слово передають українському. Володимир Зеленський через відеозвʼязок змушує зал сміятися, підхопивши зауваження Ігнаціо Кассіса про велику кількість представників української делегації.

Володимир Зеленський, президент України:

Я також, пане президенте, був здивований, що делегація дійсно доволі велика. І я хотів би чесно запросити деяких людей, яких я побачив через екран. Я їх не бачив всі ці місяці війни. Я б дуже хотів їх також запросити в Україну. Бо у нас відбудова в Україні. Відбудова нашої держави, я просто хотів їм нагадати, бо це дуже важливо, бо війна в Україні, ну там, де ці люди працюють.

Кого саме стосується це звернення, Володимир Зеленський не поточнив. Українців до Лугано - як чиновників та політиків, так і представників бізнесу - прибули сотні. І чимало із них тут із важливими завданнями. Міністр цифрової політики, наприклад, підписав меморандум з українськими операторами мобільного та інтернет-зв'язку, які зобовʼязалися профінансувати ініціативу Digital for Freedom.

Михайло Федоров, міністр цифрової політики:

Сьогодні ми отримуємо перші гроші на реалізацію цього проєкту і від українських компаній. І ми отримуємо близько чотирьох мільйонів гривень від трьох компаній. Що є досить вагомою інвестицією в розвиток цифрової держави. І я думаю, що вже у 24-25 роках, 2025 році ми будемо найбільш цифровою державою у світі. І найбільш зручною державою з точки зору державних послуг.

Українські бізнеси готові інвестувати у державні проєкти. І це головний позитивний сигнал для іноземних інвесторів також, підкреслив міністр. Від них він чекає допомоги з технікою та технологіями. Якими саме - Михайло Федоров презентував детально на конференції перед західними політиками та підприємцями. Свої проєкти представили й інші міністри. А премʼєр Денис Шмигаль озвучив загальну вартість.

Денис Шмигаль, премʼєр-міністр України:

Прямі інфраструктурні збитки України складають понад 100 мільярдів доларів. Зруйновано або пошкоджено понад 1200 освітніх закладів. Понад 200 лікарень, 100 кілометрів газопроводів, водопроводів та електромереж, доріг та залізничних колій.

Хто має заплатити за відновлення - ще одне із питань на дискусійних панелях. Усі зійшлися на думці, що потрібно змусити це зробити росію. Але поки в Лондоні та Брюсселі шукають шляхи, як відсудити заморожені активи та золото-валютні резерви рф, захід готовий уже зараз братися за відбудову України власним коштом.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Європейська комісія запропонувала уряду України створити платформу реконструкції для визначення інвестиційних потреб, координації дій, спрямування ресурсів і, звичайно, для підтримки амбіційної програми реформ.

Єврокомісія взяла на себе роль координатора - аби узгоджувати роботу усіх охочих долучитися до відбудови. А також стимулювати реформи в Україні, щоби інвестори не турбувались, що кошти розмиються у корупційних схемах. Європейський Інвестиційний банк має створити трастовий фонд "ЄС-Україна". Щоб донори могли швидко жертвувати кошти й отримувати гарантії.

Олена Абрамович, кореспондентка: