В Херсонській області окупанти віключили мешканців від YouTube і Instagram [ Редагувати ]
Влада росії відключила відеосервіс YouTube і соціальну мережу Instagram на території Херсонської області.
Про це повідомляє радник голови Херсонської обласної Військової адміністрації Сергій Хлань в Facebook.
На окупованій частині Херсона росіяни заявили про блокування YouTube і Instagram. Намагаються влаштувати тут таке ж болото, як у себе в Росії. Не вийде, їм тут залишилося недовго.
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