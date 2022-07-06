У Зеленського зробили заяву з приводу можливої участі путіна на саміті G20 [ Редагувати ]
Джерело: LB.ua
Заяви МЗС росії про участь їхнього президента в саміті G20 - це елемент інформаційної війни. Україна ж свою позицію висловить, коли організатори оголосять остаточний склад учасників саміту.
Про це повідомляє радник глави ОП України Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону.
Подоляк переконаний, що заява російського МЗС - це маніпуляція і провокація з боку росії.
"Оці заяви МЗС Росії - це елемент інформаційної війни. Були заяви певної кількості політиків інших країн про те, що не є прийнятною участь Путіна у будь-якому міжнародному заході подібного рівня. Подивимось, як будуть далі розвиватися події", - сказав він.
Радник глави ОП України додав, що Україна свою позицію висловить, коли організатори оголосять остаточний склад учасників G20.
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