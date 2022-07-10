У Кривому Розі російські окупанти вбили 20-річну чемпіонку України зі спортивних танців Дар’ю Курдель. Про це повідомив Спортивний комітет України.

Зранку 9 липня окупанти з реактивних систем залпового вогню обстріляли мікрорайон Інгулець. У момент обстрілу Дар’я разом з батьком тренувалися на спортивному майданчику.

41-річна жінка загинула на місці, а поранених батька та дочку Курдель госпіталізували до лікарні. Дарина отримала осколкові поранення в області печінки та серця і померла у реанімаційному відділенні. Її батько залишається під наглядом медиків.

Дар'я Курдель навчалася у коледжі, потім вступила на Криворізький факультет Національного університету "Одеська юридична академія". Дівчина любила спорт, була переможницею багатьох міжнародних змагань зі спортивних танців.

Дар'я Курдель

Нагадаємо, що напередодні стало відомо про те, що колишній футболіст київського "Динамо" і полтавської "Ворскли" Сергій Баланчук загинув внаслідок артилерійського обстрілу під Бахмутом на Донеччині.