Зеленський наказав звільнити південь України - Резніков [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський наказав військовим звільнити від російських окупантів прибережні райони на півдні, для цього Україна збирає мільйонні бойові сили. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю британській газеті The Times.
Україна збирає мільйонні бойові сили, оснащені західною зброєю, щоб відвоювати свою південну територію в Росії.
За словами Резнікова, глава держави наказав українським військовим відвоювати окуповані прибережні райони, які мають життєво важливе значення для економіки країни.
Ми розуміємо, що політично це дуже потрібно для нашої країни. Президент доручив найвищому військовому керівництву розробити плани. Після цього Генштаб каже, що для досягнення цієї мети нам потрібно, а, б, в... Це моя робота. Я пишу листи колегам у країнах-партнерах.
Нагадаємо, що 10 липня ЗСУ вдарили по військовій базі росіян у Херсонській області. Оперативне командування "Південь" повідомляє, що знищений пункт управління Росгвардії під Херсоном та чотири склади боєприпасів у різних районах області.
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