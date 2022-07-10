Українські військові вдарили по військовій базі окупантів на території окупованої Херсонської області.

Про це повідомляє спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

"ЗСУ завдали удару по базі окупантів у Херсонській області", - написав він.

За словами Братчука, "зараз там пожежа та все димиться".

"Орки лютують. Оточили центр міста та перевіряють усіх людей. Пропагандистам теж щось не подобається і вони нарікають на ППО", - поділився деталями він.