ЗСУ вдарили по військовій базі росіян у Херсонській області [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
Українські військові вдарили по військовій базі окупантів на території окупованої Херсонської області.
Про це повідомляє спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.
"ЗСУ завдали удару по базі окупантів у Херсонській області", - написав він.
За словами Братчука, "зараз там пожежа та все димиться".
"Орки лютують. Оточили центр міста та перевіряють усіх людей. Пропагандистам теж щось не подобається і вони нарікають на ППО", - поділився деталями він.
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