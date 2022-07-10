У росіян немає оперативної паузи, вона буде перед їхньою втечею - Зеленський [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський просить не називати ситуацію на війні "оперативною паузою росіян", оскільки лише за добу окупанти здійснили 34 авіанальоти. Про це глава держави заявив у відеозверненні 10 липня.
На тижні, що минає, багато говорили про нібито "перативну паузу" в діях окупантів на Донбасі та в інших частинах України. 34 нальоти російської авіації за одну минулу добу - це відповідь усім тим, хто придумав цю "паузу".
Українська армія тримається, тримається міцно й відбиває штурми на різних напрямках. Але, звичайно, потрібно зробити ще дуже багато, щоб російські втрати стали такими, після яких справді буде пауза. Причому пауза не перед новими наступами окупантів, а перед їх втечею з нашої української рідної землі. І я вдячний усім нашим бійцям, які забезпечують наближення цього часу.
Це так само невідворотно, як і покарання для окупантів. Але треба триматися, треба битися разом на всіх фронтах зараз - і на політичному, і на інформаційному, і на економічному, ніде не проявляючи слабкості. У цій війні ми можемо вистояти тільки спільно - абсолютно всі, кожен українець, кожна українка.
Нагадаємо, що за словами міністра оборони Олексія Резнікова, президент Зеленський наказав військовим звільнити південь України.
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