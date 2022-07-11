Ранковий обстріл Харкова: окупанти випустили 10 ракет [ Редагувати ]
У понеділок, 11 липня, окупаційні війська обстріляли Харків. Про це свідчить заява заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.
По місту було випущено 10 ракет.
Сьогодні о 10:20 по місту завдано ракетного обстрілу. Попередньо окупанти використали РСЗВ "Смерч", зафіксовано 10 ракет.
З словами Тимошенка, під обстрілами опинилися житлові квартали.
Інформація оновлюється, на місці працюють екстрені служби.
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