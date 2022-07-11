Понад 30 тисяч пенсіонерів - евакуювали на Львівщину з початку повномасштабного вторгнення росії. Літніх людей розселили по пансіонатах. Чи усім вони забезпечені? І чого потребують?.

Вікторія Балицька відвідала будинки для літніх людей.

Ой, сейчас обед будет. Будем кушать, да. - А что будет? - Что принесут. - Ну и будем кушать!

До війни Валентина та Світлана не знали одна одну, а тепер вони сусідки по кімнаті у геріатричному пансіонаті та подруги по нещастю. Обидві з Харківщини, обом довелося втікати з-під обстрілів до Львова. Валентина втратила домівку у перші ж дні війни.

Валентина Дронова, переселенка з Харкова:

Разбомбили сарай, я с вещами стояла, на глазах у меня рухнул дом. Меня вот это схватили военные и увезли короче на поезде.

Чоловік Валентини давно помер. А рік тому донька із зятем та трьома онуками загинули в автокатастрофі. Тепер для жінки сім'єю стали сусідка по кімнаті та персонал пансіонату.

Валентина Дронова, переселенка з Харкова:

Кормят нас вообще отлично, очень хорошо, на убой. Мы не съедаем за раз, я не съедаю. Не могу, очень хорошо. Отношение очень хорошее. Чтоб не попросил, мелочи какие-то, понимаете, мы же люди, которые без всего, понимаете, любую мелочь и любую, все-все сделают, понимаете, все.

Сусідка Валентини Світлана. Єдине, що привезла з собою з Харківщини, - це шампунь. Пенсіонерка лежала у лікарні в Ізюмському районі з інсультом коли почалася війна. З медзакладу її з іншими пацієнтами евакуювали до Львова. Спершу Світлана жила в школі, але без сторонньої допомоги було важко. Тому і переїхала сюди.

Світлана Зінов'єва, переселенка з Харківщини:

Ходить я плохо ходила. Голова у меня в общем. Я обуза была, за мной хоть ухаживали все и беспокоились. Все равно мне было стыдно перед всеми. Я сама себе обуза была и другим людям. Если сопровождающего мне дадут здесь, персонал, все я с ними езжу, провожают меня, выводят.

Олег Дубовий з Костянтинівки пересувається на візку. На початку року він через обмороження втратив обидві ноги. Пенсіонер теж лежав у лікарні, коли почалася війна.

Олег Дубовий, переселенець з Донецької обл.:

Девчата санитарочки гарні, все культурно и лечение идет, надо на рентген - повезли, кардиограмму сердца, кровь сдали и то и то и то все остальное.

Лише у львівському геріатричному пансіонаті зараз живе понад півсотні одиноких переселенців, які потребують опіки.

Микола Модь, керівник Львівського геріатричного пансіонату:

Це пенсіонери або інваліди першої групи, другої там після інсульту, які можуть мати молодший чи похилий вік. Також можуть бути діти, молоді люди, які після церебрального паралічу.

Персонал пансіонату намагається всім догодити та задовольнити потреби кожного. Однак, це стає усе важче.

Микола Модь, керівник Львівського геріатричного пансіонату:

Ну може трошки зросла кількість людей, які не можуть самі пересуватися. Оце важкувато. Це на візочках, в більшості лежачих є, яким потрібно вже стороння допомога. І яких було трошки менше до війни.

Галина Бордун, радниця голови Львівської обласної військової адміністрації:

Якщо на одного працівника раніше припадала одна кількість людей, то тепер її просто виросли у 2, в 3 рази більше. Тому звісно що потреба є. Чому є потреба, тому що фінансування додаткових штатних одиниць ніхто насправді не декларував і точно в період війни декларувати не буде. Ну що до додаткових ресурсів - на це точно немає.

Одинокі літні переселенці найбільше потребують душевних розмов, каже керівник пансіонату. Тож у притулку очікують волонтерів.

Микола Модь, керівник Львівського геріатричного пансіонату:

Реабілітологи, психологи, але не психологи такі, щоб надавати психологічну посттравматичну допомогу. А скажімо психологи, які можуть просто поспілкуватися і розрадити. І не більше.

На Львівщині шукають волонтерів, які готові допомагати переселенцям з інвалідністю. Адже це найвразливіша категорія. Людей, які погодяться, спершу навчатимуть.

Галина Бордун, радниця голови Львівської обласної військової адміністрації:

Вони будуть потребувати навчання, як правильно доглядати, як спілкуватися, як надати першу медичну допомогу.

Вже до кінця липня планують знайти та підготувати 200 волонтерів.