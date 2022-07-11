День Петра і Павла 2022: традиції та заборони [ Редагувати ]
12 липня відзначається День Петра і Павла (Петрів день) за григоріанським календарем.
Як відомо, апостоли Петро і Павло є учнями Ісуса Христа, які після смерті і воскресіння Христа почали проповідувати і поширювати вчення Євангелія по всьому світу. Раніше вони були язичниками, а звали їх Савл і Симон. Свої нові імена вони отримали після прийняття християнства. Також Петро був першим з апостолів, кому Христос з'явився після свого воскресіння. В один день вони прийняли мученицьку смерть від язичників за поширення християнства. У дату їх смерті і відзначають Петров день.
Традиції свята
Напередодні свята рекомендується прибрати будинок, щоб зустрічати Петров день в чистоті.
Головна традиція свята - приготування сирних пончиків, які називають "мандриками". За легендою, саме мандрики були головною їжею Петра і Павла, коли вони мандрували світом. Так і з'явилася назва ласощів.
Варто відзначити, що в різних регіонах їх готують по-різному, але основним варіантом залишаються пончики з пшеничного борошна і сиру.
Також прийнято зібратися родиною за обіднім столом, оскільки в Петрів день закінчується пост. В окремих регіонах свято вважався днем рибалок, оскільки апостол Петро сам був рибалкою і вважається їх покровителем. В минулому на День Петра і Павла люди влаштовували ярмарки і народні гуляння з танцями і піснями.
Що не можна робити на Петра і Павла
- У День Петра і Павла заборонено працювати, шити, в'язати чи вишивати.
- У це свято можна вибачитися за старі образи і залагодити конфлікти. Намагайтеся уникати сварок в Петрів день. Наші предки в цей день також намагалися не відпочивати біля води.
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