Майже 7200 українських військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. Про це "Суспільному" заявив уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.

Якщо ми говоримо про військових, то давайте розуміти, хто такі військові. Є ЗСУ, є Нацгвардія, є прикордонники, є СБУ і це різні інституції. Вони не входять в цифру, яку дає ЗСУ. ЗСУ дає дані про дві тисячі зниклих військових. Наш колцентр має орієнтовно 7200 людей. Наприклад, полк "Азов" - це Нацгвардія (підпорядковується МВС - ред.) і там також є безвісти зниклі. Вони не вийшли на звʼязок з рідними, коли вони вийшли з "Азовсталі".

За словами Котенка, більшість зниклих захисників перебувають у полоні росіян і сепаратистів. Як приклад він навів 1-й батальйон 36-ї бригади.

Ми знаємо, що їх вивезли до Росії. По-перше, треба зрозуміти, скільки там є людей. Якщо їх більше сотні, то ми розуміємо, що практично весь батальйон - у полоні. Зв'язку з ними все ще немає, тому вони вважаються зниклими безвісти. Рано чи пізно вони потраплять до списку на обмін і повернуться додому. Ось це той випадок, коли ми точно знаємо, що безвісти зниклі - живі.

За словами президента Зеленського, у російському полоні перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з "Азовсталі".

29 червня Україна в рамках обміну повернула 144 полонених бійців, з них 95 - захисники "Азовсталі".