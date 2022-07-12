Путін зібрався до Ірану за бойовими безпілотниками [ Редагувати ]
Президент Росії Володимир Путін наступного тижня вирушить до Ірану з візитом. Про це повідомив голова економічної комісії Меджлісу (парламенту) Ірану Мохаммадрез Пур-Ебрахімі іранському агенству Mehr.
Кремль поки що не підтверджував зустріч. Пур-Ебрахімі повідомив, що сторони обговорюватимуть економічну співпрацю. Путін зустрінеться з президентом Ірану Ібрахімом Раїсі.
Планування розвитку економічного співробітництва між Іраном і Росією буде пріоритетом у переговорах між президентами двох країн.
У Білому домі вважають, що Іран планує постачати Росії свої безпілотники. Про це заявив радник президента Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, посилаючись на розвіддані.
За його словами, Ісламська Республіка готується у пришвидшеному порядку надати Росії кілька сотень безпілотників, включаючи БПЛА, здатних нести озброєння.
Також іранські сили згодні навчати рашистів використанню цих БПЛА. Навчання операторів заплановано на початок липня.
У квітні британське видання The Guardian повідомляло, що Росія отримує зброю з Ірану та Іраку через місцевих контрабандистів.
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