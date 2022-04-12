росія отримала зброю з Іраку через іранських контрабандистів - The Guardian [ Редагувати ]
росія отримала з Іраку зброю та боєприпаси для війни в Україні за допомогою контрабандистів з Ірану. Про це повідомляє британська газета The Guardian з посиланням на неназваних представників Сил народної мобілізації в Іраку та регіональних розвідувальних служб.
Іран передав росії іранській зенітно-ракетний комплекс Bavar 373, а також повернув російський ЗРК С-300, який раніше Тегеран купив у Москви.
26 березня один із підрозділів Сил народної мобілізації переправив з Іраку до Ірану ручні гранатомети та протитанкові ракети. Іранські військові відправили вантаж морем до росії, розповів командир підрозділу, який відповідав за перевезення через кордон.
1 квітня Сили народної мобілізації переправили до Ірану дві реактивні системи залпового вогню Astros II виробництва Бразилії.
За даними The Guardian, три вантажні судна, здатні перевозити військові вантажі, перетнули Каспійське море з міста Бендер-Ензелі в Ірані до російської Астрахані. Одне судно йшло під прапором Ірану, ще два - під прапором росії.
Нагадаємо, що санкції Заходу проти Росії, запроваджені через вторгнення в Україну, включають заборону на постачання товарів подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях.
4 квітня Міноборони України заявило, що росія використовує територію Грузії для контрабанди товарів, які потрапили під санкції, зокрема військового призначення. Влада Грузії це заперечує.
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