У Зеленського відповіли Кремлю на слова про "київський режим" [ Редагувати ]
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів на закиди пресс-секретаря Кремля Дмитра Пєскова, який заявив російським пропагандистам, що Росія воює "не з українським народом, а з "київським режимом". Про це він написав у Twitter.
Безумовно, нащадкам винахідників ГУЛАГу як тоталітарної системи управління злиднями та безправними важко усвідомити, що таке демократичні вибори. "Київський режим" - це конкретний % підтримки на чесних виборах. Російський - режим терористів і воєнних злочинців. Вивчайте базу.
У вівторок, 12 липня, Пєсков, відповідаючи на запитання про причини указу Володимира Путіна про спрощене надання російського громадянства для українців, заявив, що РФ воює "не проти українців, а проти київського режиму".
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