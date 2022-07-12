Ігноруєш комендантську годину - плати штраф! Таке покарання для тих, хто важає, що загальні правила не для них, пропонує запровадити Міністерство внутрішніх справ. Втім, поки штрафи не запровадили, правоохоронці все одно полюють на порушників під час нічних рейдів. В один із таких вирушив і Михайло Манилюк.

Кадри з міста Бровари на Київщині. Цей чоловік випив пляшку пива просто у магазині. Хотів добавки, але продавати алкоголь після 23-ї касири відмовилися. Тож він вирішив помститися! Схопив рушницю та розбив у магазині двері. Коли ж правоохоронці спробували втихомирити дебошира, той відкрив вогонь! Чоловіка затримали.

А це Рівне. В одному з кафе під час комендантської години гуляли весілля. І молодятам, і гостям було так весело, що всі забули про час. Свято завершилося вночі - роз'яснювальною бесідою від поліцейських.

Правила комендантської години порушив і цей чоловік у Києві! Каже, мовляв, затримався надворі, вигулюючи собаку. Щоправда... хвостатий друг йому насправді... тільки вдавався!

Від початку введення воєнного стану, по всій території держави - діє комендантська година. Її тривалість визначають місцеві органи влади. Перебувати на вулиці у цей час можуть лише працівники певних служб.

Віталій Данильчук, командир Солом'янської роти ГУ НПУ у Києві:

Швидка допомога, пожежна допомога, патрульна поліція, ЗСУ й інші органи влади. Спеціальні перепустки, перепустки видавало КМДА відповідним службам.

У столиці комендантська година - діє з 11-ї вечора до 5-ї ранку. Саме в цей час разом із правоохоронцями ми виходимо на вулиці Солом'янського району. Тут не має бути ні людей, ні машин. Але правила, схоже, не для всіх!

-Багажник відчиніть, згідно 34 закону Нацполіції. Юрій Сергійович, а чому не враховуєте час комендантської години? А звідки їдете? - з Подолу. - Алкоголь не вживали? Ні, можу пройти на драгер. - Бачу - трезвий, адекватний.

Водій тверезий, заборонених предметів у його машині нема. А от спецперепустка, що дозволяє виходити надвір у комендантську годину, - відсутня.

Юрій, водій:

Ну буває так, така робота в мене. Ось тут 5 метрів. 34 номер Воздухофлотський. Вибачте!

Цього разу Юрій відбувся попередженням. Після нього патрульні зупиняють іще кілька машин. Водії кажуть те саме - не встигли доїхати додому. Це одне з найчастіших виправдань - розповідають полісмени! Щоправда, бувають справді критичні ситуації.

Віталій Данильчук, командир Солом'янської роти ГУ НПУ у Києві:

Зупинили автомобіль Ренджровер, батько віз дитину на укол, дитині стало зле. Коли ми стояли на Повітрофлотського, екіпаж супроводжував Шкоду - дитина зламала руку. В основном ті люди, яким вкрай потрібно доїхати з однієї в іншу точку.

Покарання за порушення комендантської години в Україні не передбачене. А от якщо порушник ще й поводиться агресивно, чи керує машиною напідпитку - справа інша. І таких випадків - безліч, кажуть правоохоронці.

Віталій Данильчук, командир Солом'янської роти ГУ НПУ у Києві:

В комендантську годину був зупинений автомобіль Шкода. З даним водієм під час перевірки документів, а також спілкування з водієм. Були виявлені ознаки наркотичного спʼяніння, а саме - це бліде обличчя, зіниці не реагують на світло. Водієві було запропоновано пройти тест у лікаря нарколога. Водій відмовився.

Примушувати водія поліцейський не має права. Тож довести, що той "під кайфом" - нереально.

- Доброї ночі! - Здрасте, не надо меня снимать. Товарищи полицейские уже сказали неправду, поэтому смысл мне что-то обьяснять, я на суде все расскажу.

А ми разом із полісменами їдемо далі. Зустрічаємо велосипедиста, у чоловіка - пістолет!

-Що це таке? - Не знаю, мусор какой-то. - Даже не знаєте, що у вас в рюкзаку? Є заборонене щось? - Є зброя. -Яка у вас саме зброя? - Травматична. - Вона з вами? - Да!

Дозвіл на зброю у велосипедиста є, поліцейські просять його більше не порушувати комендантську годину та відпускають.

-Не встигли? – Да, не встиг. З роботи. А таксі знаете сколько стоит 400-500 гривен.

А цей киянин каже - їде на роботу. Мовляв, працює в нічну зміну. Правоохоронці йому не вірять.

-Ви знаєте, у вас характерний запах з порожнини рота. Ви часто на роботу? - Після суток. - На вас буде складено постанову. - У мене згідно посадових обов'язків. Я можу пересуватися, да в нас є спецперепустка, у нашого водія є спецперепустка. - Де не вказано, що ви можете пересуватися в алкогольному спʼянінні.

Нічному мандрівнику поліцейські виписують штраф.

-Винесли вам постанову за перебування в пʼяному вигляді в громадському місці, сума штрафу 85 гривень.

Немає покарання - от люди й не бояться виходити надвір уночі. Втім законотворці пропонують штрафувати порушників комендантської години! Спеціальний законопроект - уже у Верховній Раді. Якщо його ухвалять, за пересування вулицями у заборонений час порушнику доведеться сплатити (510) півтисячі гривень! У разі повторного порушення - 1700.

Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції:

Однозначно, прийняття цього законопроекту - воно потрібне. І врегулювання цього питання потрібне. Тому що будь-які суспільні відносини, які є неврегульованими, дають можливість для трактування в ту чи іншу сторону, а оці різнотрактування не ведуть до порядку. В нашій країні, в цих умовах - порядок має бути перш за все, тому що хаос - допомагає ворогу.

А поки законопроект лише чекає на розгляд у парламенті, сотні людей по всій країні вже відчули, що просто так виходити на вулицю вночі точно не варто. У Києві два тижні тому під час рейду нічними клубами понад двомстам чоловікам правоохоронці видали повістки у військомат!