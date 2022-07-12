У Маріуполі окупанти проводять перепоховання у братську могилу [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Сьогодні окупаційна влада Маріуполя розпочала ексгумацію першого масового поховання в районі кладовища Некрополь.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, ексгумація проходить там, де було поховано людей з ідентифікацією українською владою та медиками. Її проводить слідчий комітет.
"Якщо присутні близькі та рідні, то їм обіцяють окрему могилу на Старо-Кримському кладовищі. Однак, лише після знущання в моргу на Метро та в черзі за труною. В кого близьких немає або вони не присутні - прямий шлях в братську могилу в Старому Криму. Без ідентифікації, без окремої могили, без натяку на людяність", - заявив Андрющенко.
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