Під час вторгнення в Україну загинула єфрейтор з Волгограда Анастасія Савицька. Про це повідомляє російське видання V1.ru.

Смерть жінки-військовослужбовця підтвердив голова міської ради ветеранів Волгограда Олександр Струков. За його словами, вона стала першою жінкою-військовослужбовцем російської армії, яка загинула під час вторгнення.

Савицькій було 35 років. Обставини її загибелі не розкриваються. У середу, 13 липня, її поховали у Волгограді.

Відомо, що Савицька народилася в Майкопі республіки Адигея, у 18 років розпочала службу в залізничних військах у Волгограді, а потім служила у Ставропольському краї.

Міноборони РФ не називало кількість загиблих під час війни проти України з кінця березня, тоді відомство заявило про загибель 1351 бійця. За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 13 липня в Україні ліквідували 37 570 окупантів.

Нагадаємо, що українські військові ліквідували ще трьох представників командування російської армії.