В Україні загинула перша жінка-військовослужбовець з Росії [ Редагувати ]
Під час вторгнення в Україну загинула єфрейтор з Волгограда Анастасія Савицька. Про це повідомляє російське видання V1.ru.
Смерть жінки-військовослужбовця підтвердив голова міської ради ветеранів Волгограда Олександр Струков. За його словами, вона стала першою жінкою-військовослужбовцем російської армії, яка загинула під час вторгнення.
Савицькій було 35 років. Обставини її загибелі не розкриваються. У середу, 13 липня, її поховали у Волгограді.
Відомо, що Савицька народилася в Майкопі республіки Адигея, у 18 років розпочала службу в залізничних військах у Волгограді, а потім служила у Ставропольському краї.
Міноборони РФ не називало кількість загиблих під час війни проти України з кінця березня, тоді відомство заявило про загибель 1351 бійця. За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 13 липня в Україні ліквідували 37 570 окупантів.
Нагадаємо, що українські військові ліквідували ще трьох представників командування російської армії.
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