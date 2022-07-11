Українські військові ліквідували ще трьох представників командування російської армії. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Українські захисники "денацифікували" та "демілітаризували" в Україні:

заступник командира 20-ї гвардійської мотострілкової дивізії ЗС РФ, полковник Кенс Сергій Миколайович;

заступник по тилу командира 106-ї дивізії полковник Сергій Ігорович Кузьмінов;

начальник штабу - заступник командира загону 16 окремої бригади спеціального призначення майор Семенов Дмитро Володимирович.

За даними Генштабу ЗСУ на ранок 11 липня, з 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення армії РФ в Україну, було знищено майже 37 400 російських загарбників.

Нагадаємо, що наприкінці червня у Міноборони РФ вперше назвали командувачів угруповань військ в Україні.