Ракетний удар по Миколаєву: відео наслідків [ Редагувати ]
Фото: t.me/senkevichonline
14 липня у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Рятувальники опублікували відео наслідків ворожого удару. Про це повідомляє ДСНС на сторінці у Facebook.
Під час ворожої атаки постраждала будівля готелю, школа та інші об'єкти інфраструктури.
Відео наслідків сьогоднішнього обстрілу Миколаєва. Ті, хто стріляє ракетами по школах - це помилка природи, котра приречена на зникнення...
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