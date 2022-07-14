Внаслідок ракетних ударів по Вінниці станом на 17:00 виявлено тіла 22 загиблих, лише 6 із них вдалося ідентифікувати, зниклими безвісти вважаються 39 людей. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Для встановлення осіб загиблих можуть знадобитися ДНК-експертизи, тож слідчі просять прямих родичів (рідні батьки та діти) зниклих безвісти вийти на зв'язок та здати біологічні зразки. Нагадую номери гарячої лінії: 050-222-03-26 або 59-42-00. Двох розшукуваних осіб поліцейські знайшли серед поранених. На жаль, одного розшукуваного виявили серед загиблих.

Загалом у списку зниклих безвісти внаслідок ракетних ударів по Вінниці залишаються 39 осіб. Крім того, ушкоджень різних ступенів тяжкості зазнали близько сотні людей.

Ударами пошкоджено понад 50 будівель різного призначення та понад 40 автомобілів.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару рашистів по Вінниці загинув музикант української співачки Роксалани, за життя ще одного борються лікарі.