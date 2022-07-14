У Вінниці після ракетного удару шукають 46 людей, з якими зник зв’язок (відео) [ Редагувати ]
По Вінниці вдарили "Калібрами"
Рятувальники шукають 46 людей, з якими втрачено зв'язок після ракетних ударів окупантів по центру Вінниці. Про це повідомляє ДСНС.
Триває пошук 46 людей, зв’язок з якими відсутній.
Станом на 15:55:
- загинуло 20 людей (в тому числі три дитини);
- 52 людини (в тому числі 3 дитини) госпіталізовано;
- з них 34 людини у важкому стані;
- пошкоджено 55 будівель;
- 40 автомобілів.
На місці трагедії працюють піротехніки, кінологи, психологи ДСНС.
Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару рашистів по Вінниці загинув музикант української співачки ROXOLANA, за життя ще одного борються лікарі.
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