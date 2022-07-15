Британська розвідка назвала наступну мету російських військ на Донбасі [ Редагувати ]
Джерело: Фокус
Російська армія після захоплення Лисичанська просувається в бік Слов'янська. Найближчими цілями стануть Сіверськ і Бахмут.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.
Як зазначається у зведенні, на Донбасі російські та проросійські сепаратистські сили заявляють про те, що вони увійшли на околицю Сіверська. Це не було підтверджено, проте російські сили повільно просувалися на захід після обстрілів і розвідувальних атак на Сіверськ з Лисичанська, щоб відкрити шлях до Слов'янська і Краматорська.
"Бахмут, швидше за все, стане наступною метою, як тільки Сіверськ буде взято під контроль", - йдеться в повідомленні.
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