Велопоїздки - це не лише економно, але й корисно для здоров'я

Мода на велосипеди. В Україні усе більше людей пересідають на двоколісні, їх продаж збільшився, у порівнянні з минулим роком, на 40%. Усе через чималу вартість пального та бажання людей зекономити - і час, який доводиться стояти у чергах. Більше про велобум - у сюжеті з Черкас.

Тамара Литвиненко вже місяць як їздить на роботу двоколісним. Шлях з дому, а це 30 кілометрів, долає за дві години. Пересіла на велосипед жінка після того, як почались проблеми з бензином.

Тамара Литвиненко, диспетчерка Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги:

Дуже багато рейсів автобусів відмінили із села, що я їзжу. Вони дуже часто на поломку ставали, бувало, що доберешся на роботу, а додому нема як добратись, або вранці не можеш на роботу добратись.

І хоч знадобилось трохи часу, щоб звикнути до такого фізичного навантаження, Тамара задоволена. Від такого транспорту - самі плюси. Жінка тепер не залежить ні від наявності пального на заправці, ні від графіку руху громадського транспорту. Ще й суттєво економить.

Тамара Литвиненко, диспетчерка Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги:

Економія хороша, бо тільки до Черкас із села приїхати й додому це 100 гривень і проїзд по місту ще 13 гривень.

У веломагазинах із настанням тепла ажіотаж. Найпопулярніші моделі українці розбирають швидко.

Українській виробник на алюмінієвій рамі, американський виробник і карбонова рама це Індонезія.

Вартість двоколісного середньої цінової категорії - близько 10-12 тисяч гривень, є і топові моделі від сорока тисяч. Популярними стають і електровелосипеди. Обслуговування такого транспорту не порівняти із тех оглядом автівок.

Роман Велько, керівник веломагазину:

Якщо ми дивимось на бюджетні велосипеди, то запчастини трішки простіші, там деякі запчастини можуть трохи вийти з ладу ніж на других велосипедах, але в основному це замінюються розходнікі як ми називаємо, це камери, покришки, можливо педалі, якщо пластикові стандартні, можливо сидіння буде комусь не зручне.

Велопоїздки - це не лише економно, але й корисно для здоров'я. Тренерка з кросфіту Марія час від часу змінює автівку на ровера. Дівчина пояснює - це не лише задоволення, але й можливість дати тілу повноцінне навантаження.

Марія Сєргєєва, тренерка з кросфіту:

Дуже корисно для серцево-легеневої системи, оскільки ми працюємо над витривалістю, коли їздимо на велосипеді, якщо їдемо під гору по паркам, під різні рельєфи, то це навантаження і на м'язову масу, якщо додати швидкість, тобто можна з цим гратись і створювати різне навантаження і таким чином тренуватись.

А ще велосипеди - це вже давно модно у Європі та у всьому цивілізованому світі. Улюбленець українців Борис Джонсон часто використовує ровер для поїздок на роботу. У яскравому шоломі та костюмі його часто бачать на велодоріжках Лондона. Якось прем'єр-міністр Великої Британії навіть запросив на велопрогулянку журналіста.

Це не як поїздка на велосипеді, це нічне жахіття. - Ні, це просто фантастично. І взагалі це була твоя ідея. - Та це ж рівноцінно смерті. - Дивись, все класно, не здавайся.

А прем'єр-міністр Данії влаштовував справжню велоекскурсію Копенгагеном для президента Франції Емануеля Макрона. Делегація політиків об'їздила столицю країни, жителі якої жартують, що тут велосипедів більше ніж людей.

Щороку десятки міст гордо заявляють про те, що вони стали велостолицею чи містом роверів. Адже такий транспорт і зручний, і екологічний, і дешевий. Українці теж активно опановують велокультуру та цікавляться перевагами такого транспорту. Лише в одному з черкаських магазинів продаж двоколісних у порівнянні з минулим роком збільшився на 40%.