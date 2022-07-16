Нова правляча коаліція Естонії затвердила Каю Каллас на посаду прем’єр-міністра країни. 14 липня вона пішла у відставку, щоб потім повернутися на посаду та сформувати новий уряд.

Члени нового Кабінету міністрів приймуть присягу у понеділок, 18 липня. До нової правлячої коаліції увійдуть три партії: Партія реформ, "Батьківщина" та соціал-демократи.

8 липня Кая Каллас повідомила, що піде у відставку, щоб зібрати новий уряд та повернутися на посаду. Рішення ухвалено через розкол у двопартійній правлячій коаліції Естонії.

Того ж дня стало відомо, що лідери трьох естонських партій домовились про створення нової коаліції. До цього на її пропозицію з посад міністрів відправили у відставку сімох чиновників.

Нагадаємо, що 15 липня США повідомили, що передадуть Естонії шість ракетних систем залпового вогню HIMARS.