Окупанти з "Градів" вдарили по Нікополю [ Редагувати ]
Вранці 16 липня окупанти обстріляли Нікопольський район, навмисно вдарили з "Градів" по житлових кварталах Нікополя. Про це повідомляється у Telegram голови Дніпропетровської ОВВА Валентина Резніченко.
Зафіксовані Прильоти 15 ракет.
Внаслідок обстрілу пошкоджено 12 п'ятиповерхових будинків, школу та будівлю ПТУ. Одна жінка поранена, зараз вона знаходиться в лікарні.
Попередньо, двоє людей перебувають під завалами зруйнованих квартир. На місці працюють рятувальники - розбирають руйнування і шукають людей.
У Криворізькому районі під обстріли потрапили Зеленодольська, Апостолівська та Широківська громади. У шестерні є пошкоджене житло, сталася пожежа на приватному подвір'ї. На щастя, без постраждалих.
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