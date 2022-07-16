Удар по Нікополю: окупанти випустили більше 50 ракет [ Редагувати ]
В суботу вранці, 16 липня, окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровській області. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Окупанти випустили по місту 53 ракети, є загиблі та поранені.
Щойно у Нікополі рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох загиблих через ворожий обстріл. Одна поранена жінка зараз у лікарні. Її стан медики оцінюють, як середній.
За його словами, місто росія обстріляла з "Градів", випустивши 53 ракети.
російська орда ранком ударила по Нікополю з "Градів". Випустили 53 ракети! 53! По мирних житлових кварталах.
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