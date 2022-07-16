Через Маріуполь на Запоріжжя пройшла велика колона ворожої техніки (відео) [ Редагувати ]
15 липня у Маріуполі зафіксували рух колони зі 100 одиниць військової техніки РФ, яка рухалась у бік Запорізької області. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Вчора через місто велика колона військової техники до 100 одиниць в бік Запоріжської області. В колоні на тягачах помічено БМД-4, які частина людей сприйняла за танки. Також велика кількість БТРів.
Крім того, у прикордонних з Запорізькою областю селах Нікольського та Мангушського районів оселилась велика кількість російських солдат, яких завезли КАМАЗами.
Розселяють переважно в приміщеннях шкіл. Місцеві повідомляють, що абсолютна більшість окупантів зовсім юнаки. Деякі в розмовах кажуть, що несуть службу за призовом.
Нагадаємо, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу віддав наказ наступати на Україну по всім напрямам.
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