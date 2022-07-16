Готує новий наступ: в розвідці прокоментували "інспекцію" військ Шойгу [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російські війська проводять підготовку до нового етапу наступальних дій у війні проти України. Це відбувається на даний час.
Про це повідомляє представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький під час телемарафону.
"Попередньо (Шойгу - ред.) дійсно відвідав угруповування російських військ. За нашою оцінкою, насамперед було заслуховування командування щодо подальших дій і проведення "операції". Він підбив підсумки заходів, які були зроблені, а за деякими даними навіть вручав нагороди офіцерам і генералам, які найбільш "відзначилися", але однозначно - зараз йде підготовка до наступного етапу наступальних дій", - розповів Скібіцький.
Зазначимо, що сьогодні глава Міноборони рф за підсумками "інспекції" російських угруповань військ Південь та Центр, які беруть участь у війні проти України, дав наказ наростити атаки окупантів "на всіх операційних напрямках".
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