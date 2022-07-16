російські війська проводять підготовку до нового етапу наступальних дій у війні проти України. Це відбувається на даний час.

Про це повідомляє представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький під час телемарафону.

"Попередньо (Шойгу - ред.) дійсно відвідав угруповування російських військ. За нашою оцінкою, насамперед було заслуховування командування щодо подальших дій і проведення "операції". Він підбив підсумки заходів, які були зроблені, а за деякими даними навіть вручав нагороди офіцерам і генералам, які найбільш "відзначилися", але однозначно - зараз йде підготовка до наступного етапу наступальних дій", - розповів Скібіцький.

Зазначимо, що сьогодні глава Міноборони рф за підсумками "інспекції" російських угруповань військ Південь та Центр, які беруть участь у війні проти України, дав наказ наростити атаки окупантів "на всіх операційних напрямках".