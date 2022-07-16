Українські ППО збили кілька російських ракет [ Редагувати ]
Фото: ракети
Під час сьогоднішньої повітряної тривоги, оголошеної майже по всій Україні, вдалося збити кілька російських ракет.
Про це повідомляє в Telegram начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.
"Ракетна небезпека минула. Частину ракет збила ППО", - зазначив він.
При цьому він не уточнив, де саме були збиті ракети.
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