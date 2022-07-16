Під час сьогоднішньої повітряної тривоги, оголошеної майже по всій Україні, вдалося збити кілька російських ракет.

Про це повідомляє в Telegram начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"Ракетна небезпека минула. Частину ракет збила ППО", - зазначив він.

При цьому він не уточнив, де саме були збиті ракети.