Минуло більше, аніж 140 днів протистояння нападу російської федерації на Україну. Щоденно ми слідкуємо за новинами, важливими заявами політиків та перебігом подій війни і сподіваємось на довгоочікувану перемогу.

Ясновидиця Валерія, чиї прогнози встигли вразити українців своєю точністю, розповіла, чого очікувати у неділю, 17 липня.

"Сирен буде багато. До середини-кінця серпня точно. Ми готуємось і реагуємо на сирени адекватно. "Прилітати" буде, але нам доставлять потужне ППО. Скоро всі міста "закриють" і те, що в небі летить буде швидко падати", - зазначила Валерія.

Щодо 17 липня, ясновидиця попередила: