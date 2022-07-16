Які міста України в небезпеці: прогноз ясновидиці на 17 липня [ Редагувати ]
Минуло більше, аніж 140 днів протистояння нападу російської федерації на Україну. Щоденно ми слідкуємо за новинами, важливими заявами політиків та перебігом подій війни і сподіваємось на довгоочікувану перемогу.
Ясновидиця Валерія, чиї прогнози встигли вразити українців своєю точністю, розповіла, чого очікувати у неділю, 17 липня.
"Сирен буде багато. До середини-кінця серпня точно. Ми готуємось і реагуємо на сирени адекватно. "Прилітати" буде, але нам доставлять потужне ППО. Скоро всі міста "закриють" і те, що в небі летить буде швидко падати", - зазначила Валерія.
Щодо 17 липня, ясновидиця попередила:
"Все ще чекаю затоплення судна і пошкодження мосту. Прилетіти 17 липня може в Миколаїв, Дніпро, Харків. Київську та Одеську області імовірно будуть намагатись "пробивати". Можливі обстріли в Сумах та Чернігівській області. Ворог нічого не може зробити на полі бою, тому давить нас з вами психологічно атаками на наші міста".
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