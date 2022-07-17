ЗСУ знищили штаб і склад боєприпасів окупантів у Херсонській області [ Редагувати ]
Українські військові вночі 17 липня знищили штаб, казарми й склад з боєприпасами ворога в Лазурному Херсонської області.
Про це повідомляє в Telegram Управління стратегічних комунікацій ВСУ.
Повідомляється, що після попадання української артилерії в штаб і склади на березі моря почалася детонація боєприпасів, спалахнула велика пожежа.
по темі
На спроби оборонятись рашистські загарбники і далі отримують потужний вогонь українських підрозділів, у населених пунктах Херсонщини вибухають склади російської армії.
Українські військові завдали ударів по двох пунктах управління ворожих військ і посадковий майданчик в окупованій Новій Каховці
російські військові "подарували" Збройним Силам України свою техніку, яка у робочому стані та з боєкомплектом
Які шляхи для евакуації, та як нині живуть мирні мешканці окупованого ворогами Херсону, у сюжеті Світлани Прокопчук.
Збройні сили України знищили російський склад з боєприпасами у Новій Каховці, він і досі детонує