Знищено 160 окупантів і сім танків: названо нові втрати рф в Україні [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
За минулу добу Збройним силам України вдалося ліквідувати 160 російських окупантів. При цьому з початку повномасштабного вторгнення війська рф втратили 38 300 військовослужбовців.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Бахмутівському напрямку.
Загальні бойові втрати росії на 17 липня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 38 300 (+160) осіб ліквідовано;
- танків - 1684 (+7);
- бойових броньованих машин - 3879 (+5);
- артилерійських систем - 846 (+0);
- РСЗВ - 248 (+1);
- засоби ППО - 110 (+1);
- літаків - 220 (+0);
- вертольотів - 188 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 688 (+1);
- крилаті ракети - 166 (+4);
- Кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2746 (+1);
- спеціальної техніки - 68 (+0).
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