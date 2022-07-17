Авіакомпанія "Меридіан" заявила, що всі вісім членів екіпажу літака Ан-12, який зазнав авіакатастрофи у Греції, були громадянами України.

Факт авіакатастрофи літака підтвердив генеральний директор компанії "Меридіан" Денис Богданович. Про це повідомляє DW.

У компанії причину катастрофи пов'язують з технічною несправністю у повітрі.

Пізніше спікер міністерства закордонних справ України підтвердив авіакатастрофу.

"Вночі на півночі Греції зазнав катастрофи український транспортний літак АН-12, який перевозив небезпечний вантаж за маршрутом Сербія-Йорданія-Бангладеш. Екіпаж складався із восьми громадян України. Попередня причина аварії - відмова одного із двигунів", - йдеться в повідомленні.

На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби на базі консульства України в Салоніках створено оперативний штаб.

"На місце катастрофи вже прибули українські консули, які взаємодіють із рятувальниками та правоохоронцами Греції задля з‘ясування усіх обставин інциденту. Нині тривають рятувальні роботи і пожежогасіння. Гаряча лінія МЗС України для родичів: +38 044 238 1588", - додав спікер МЗС.

Нагадаємо, у ніч проти 17 липня літак Ан-12 розбився на захід від аеропорту Кавали на північному сході Греції. Він виконував рейс з аеропорту "Костянтин Великий" поблизу Ніша у Сербії до столиці Йорданії.

Екіпаж до катастрофи встиг попередити про проблему з одним із двигунів, після чого диспетчери в Греції дозволили літаку приземлитися в аеропорту міста Салоніки або у повітряній гавані Кавали. Пілот вибрав останню, проте здійснити посадку не зміг. За даними очевидців, літак запалав ще у повітрі, швидко знизився, а потім упав на землю, після чого стався вибух.

Грецький державний мовник ERT повідомив, що літак перевозив 12-тонний вантаж, який був "потенційно небезпечним".