Гуменюк розповіла про ситуацію на півдні України [ Редагувати ]
Джерело: LB.ua
Українські військові продовжують знищувати склади та командні пункти окупантів на півдні. Це не дозволяє ворогу просуватися та переходити в контратаку.
Про це повідомляє начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
За її словами, минулої доби ЗСУ атакували на півдні російські підрозділи протиповітряної оборони та зенітно-ракетні підрозділи. Також були знищені польові склади.
"Тому у ворога все гірше з логістикою, з забезпеченням, а це означає, що для того, щоб йому вирушати вперед, у нього немає впевненості в тому, що йому буде чим це робити. Саме тому вони тримаються за зайняті позиції і намагаються хоч якось укріпитися", - зазначила Гуменюк.
Вона пояснила, що це дуже деморалізує окупантів, оскільки знищені командні пункти не можуть приймати рішення і формувати наступні дії своїх військ.
"Знищення логістики, скупчень техніки, боєкомплектів говорить про те, що просто немає на чому вирушати вперед, робити якісь атакові дії і, звісно, посилювати себе якимись боєприпасами", - підкреслила начальник пресцентру.
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