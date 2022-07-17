ЗСУ вдарили в глибокий тил Луганської області. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Окупанти втратили кілька складів та командний центр.

Більше тижня тому шойгу доповів про повне захоплення Луганської області, але на невеличкій території області ЗСУ й до сьогодні завдають втрат росіянам.

За його словами, виїхати з окупованих міст та сіл можливо або через росію, або через один із населених пунктів Харківської області.

Ті, хто хотів отримати "руський мир", із радістю стоять в величезних чергах за хлібом, живуть без світла, води та газу.

За словами Гайдая, запустити "Азот" росіяни не в змозі. Вони запрошують робітників для "відновлення" виробництва, які потім отримають повістки.