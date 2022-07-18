Сьогодні у Бірмінгемі завершуються 11 Всесвітні Ігри - з неолімпійських видів спорту. І фінальний день змагань - не став винятком для України - наші спортсмени здобули медалі.

Про успішні виступи, досягнення і місце України на Одинадцятих Всесвітніх Іграх розповість кореспондент ICTV Андрій Ковальський.

Андрій Ковальський, кореспондент ICTV:

Доброї ночі, Україно. Буквально за кілька годин на цьому стадіоні, що за моєю спиною, відбудеться офіційна церемонія закриття 11-х Всесвітніх Ігор з неолімпійських видів спорту. Сценарій тримають в таємниці, але точно відомо, що шоу буде присвячене спортсменам - вони головні дійові особи. А кілька годин тому закінчилася спортивна частина змагань і Україна виборола чимало медалей. Бронзу здобули наші акробати, чоловіча четвірка. Також третім в муай-тай став наш Владислав Микитась.

А позитивний тон задала Анастасія Кулініч. Настя у першому поєдинку дня у ваговій категорії 48 кілограмів не залишила шансів суперниці з Канади. Срібло взяв наш Олександр Єфіменко, а от ще два бійці залишили ринг із золотом. Олег Приймачов побив американця.

А наш Ігор Любченко взяв золото в бою з хлопцем з Таїланду. Тепер Ігор - найтитулованіший боєць-аматор муай-тай у світі. Символічно, що нагороджувати українського чемпіона запросили президента спортивного комітету України Іллю Шевляка.

Ігор Любченко, чемпіон Всесвітніх Ігор-2022:

Також сьогодні сталася знакова подія. На відкритті організатори оголосили, що один долар з кожного проданого квитка піде на відбудову України. Так от американці максимально нас підтримали, навіть купували квитки, коли не могли піти на змагання. І ось сьогодні організатори передали Сергію Бубці чек на 54 тисяч доларів.

Андрій Ковальський, кореспондент ICTV: