У Бірмінгемі завершуються Одинадцяті Всесвітні Ігри [ Редагувати ]
Сьогодні у Бірмінгемі завершуються 11 Всесвітні Ігри - з неолімпійських видів спорту. І фінальний день змагань - не став винятком для України - наші спортсмени здобули медалі.
Про успішні виступи, досягнення і місце України на Одинадцятих Всесвітніх Іграх розповість кореспондент ICTV Андрій Ковальський.
Андрій Ковальський, кореспондент ICTV:
Доброї ночі, Україно. Буквально за кілька годин на цьому стадіоні, що за моєю спиною, відбудеться офіційна церемонія закриття 11-х Всесвітніх Ігор з неолімпійських видів спорту. Сценарій тримають в таємниці, але точно відомо, що шоу буде присвячене спортсменам - вони головні дійові особи. А кілька годин тому закінчилася спортивна частина змагань і Україна виборола чимало медалей. Бронзу здобули наші акробати, чоловіча четвірка. Також третім в муай-тай став наш Владислав Микитась.
А позитивний тон задала Анастасія Кулініч. Настя у першому поєдинку дня у ваговій категорії 48 кілограмів не залишила шансів суперниці з Канади. Срібло взяв наш Олександр Єфіменко, а от ще два бійці залишили ринг із золотом. Олег Приймачов побив американця.
А наш Ігор Любченко взяв золото в бою з хлопцем з Таїланду. Тепер Ігор - найтитулованіший боєць-аматор муай-тай у світі. Символічно, що нагороджувати українського чемпіона запросили президента спортивного комітету України Іллю Шевляка.
Ігор Любченко, чемпіон Всесвітніх Ігор-2022:
Також сьогодні сталася знакова подія. На відкритті організатори оголосили, що один долар з кожного проданого квитка піде на відбудову України. Так от американці максимально нас підтримали, навіть купували квитки, коли не могли піти на змагання. І ось сьогодні організатори передали Сергію Бубці чек на 54 тисяч доларів.
Андрій Ковальський, кореспондент ICTV:
Тож, ігри закінчилися й Україна виступила надзвичайно потужно. Попри те, що нині в Україні іде війна, українці продемонстрували свій найкращий виступ в історії. У нас 45 медалей, і аж 16 з них золоті. За цим показником ми поступилися лише німцям та американцям.
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