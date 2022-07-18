У Херсоні окупанти обшукують майно жителів: що шукають [ Редагувати ]
У Херсоні окупанти проводять обшуки приватного майна місцевих жителів. Вони масово перевіряють гаражі в пошуках зброї і техніки. Про це повідомляється у Facebook Херсонської ОДА.
У Херсоні окупанти проводять обшуки приватного майна херсонців. Окупанти масово перевіряють гаражі. Якщо на місці не виявлялося власника, окупанти виламували ворота і проникали в гаражі. Очевидці стверджують, що російські військові шукали зброю і техніку.
Крім того, в місті стало більше блокпостів, на яких окупанти ретельно перевіряють громадян та їх транспортні засоби.
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