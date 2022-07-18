У Херсоні окупанти проводять обшуки приватного майна місцевих жителів. Вони масово перевіряють гаражі в пошуках зброї і техніки. Про це повідомляється у Facebook Херсонської ОДА.

У Херсоні окупанти проводять обшуки приватного майна херсонців. Окупанти масово перевіряють гаражі. Якщо на місці не виявлялося власника, окупанти виламували ворота і проникали в гаражі. Очевидці стверджують, що російські військові шукали зброю і техніку.

Крім того, в місті стало більше блокпостів, на яких окупанти ретельно перевіряють громадян та їх транспортні засоби.