ЗСУ відбили потужний штурм росіян під Сіверськом і Бахмутом: зведення Генштабу [ Редагувати ]
Фото: війна
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські військові не дали росіянам просунутися у напрямку Сіверська та Бахмута Донецької області. Штурми росіян були провальними.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Продовжується 145 доба російського вторгнення.
Зараз ситуація на фронті така:
- На Волинському та Поліському напрямках ситуація без змін.
- На Сіверському напрямку росіяни ведуть розвідку у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей
- На Харківському напрямку окупанти намагаються втримати свої позиції, проводять оборону. Продовжуються постійні обстріли позицій ЗСУ в низці населених пунктів області.
- На Слов’янському напрямку противник намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів на напрямку Ізюм - Барвінкове. Росіяни продовжують артилерійський обстріл населених пунктів Слов’янського району. При цьому українські воїни завдали втрат та відкинули противника назад, коли той намагався просунутись в напрямку Бражівки та Дмитрівки.
- На Донецькому напрямку окупанти продовжують спроби наступу в напрямках міст Бахмут та Сіверськ. Вони провели низку штурмів з метою покращити своє тактичне положення на напрямках Білогорівка - Григорівка, Золотарівка - Верхньокам’янське, Золотарівка - Серебрянка та Лисичанський НПЗ - Верхньокам’янське, але успіху не мали.
- На Бахмутському напрямку українські захисники відбили спробу штурму у напрямку Миронівка - Вуглегірська ТЕС.
- На Авдіївському напрямку ворог активізував ведення бойових дій. Намагався покращити тактичне положення на напрямку Верхньоторецьке – Кам’янка, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов.
- На Курахівському і Запорізькому напрямках не було активних наступальних дій з боку росіян. Вони продовжили артобстріл в районах низки населених пунктів.
- На Південнобузькому напрямку росіяни намагаються зберегти зайняті позиції та не допустити наступу ЗСУ, активно веде повітряну розвідку дронами. Постійного обстрілу зазнають населені пункти Миколаївської, Херсонської та Одеської областей. При цьому у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України окупанти утримують два носії високоточної зброї.
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