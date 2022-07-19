Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Ірини Венедіктової [ Редагувати ]
У вівторок, 19 липня, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Ірини Венедіктової з посади Генерального прокурора України.
Його роздивляться на найближчому засіданні.
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