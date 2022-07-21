Глава штабу ВПС США допустив передачу винищувачів Україні [ Редагувати ]
Начальник штабу Військово-повітряних сил США Чарльз Браун не виключив, що незабаром Збройним силам України можуть передати винищувачі. Таку заяву генерал зробив на форумі з безпеки в Аспені.
Браун наголосив, що бойові літаки, які можуть надати українській армії, будуть не російського виробництва.
Це буде щось неросійське, я, мабуть, можу вам це сказати... Але я не можу сказати вам точно, що це буде... Є американські, є Gripen зі Швеції, є Eurofighter чи Rafales. Отже, є ціла низка різних систем озброєння, які могли б вирушити в Україну.
20 липня начальник штабу ВПС США Чарльз Браун у розмові з Reuters заявив, що США та їхні союзники також розглядають можливість навчання українських льотчиків для довгострокової військової допомоги Києву.
Нагадаємо, що у Пентагоні повідомили, що найближчим часом поставлять Україні чотири HIMARS.
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