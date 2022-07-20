Резніков озвучив підсумки "Рамштайн-4" [ Редагувати ]
Партнери продовжуватимуть надавати Україні озброєння, амуніцію, а також тренувати українських бійців для відбиття російської агресії та деокупації українських територій. Про це за підсумками четвертої зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
За домовленістю з колегами, тримаємо інтригу щодо левової частки діючих та нових пакетів допомоги, які включають постачання озброєнь, амуніції, тренування наших воїнів та багато іншого. Спочатку їх відчує ворог на полі бою. Позитивним сигналом зустрічі є нові зобов’язання партнерів. Які стосуються і суші, і моря, і неба.
Глава Міноборони підтвердив, що в черговому пакеті допомоги від США, який планується оголосити цього тижня, серед іншого, будуть чотири системи М142 HIMARS, які вже впливають на хід бойових дій.
Резніков попросив партнерів сконцентрувати зусилля на збільшенні спроможностей ЗСУ "здійснювати конкретні місії".
Одна з них - розблокування наших портів та забезпечення безпеки у західній частині Чорного моря. Перші результати у вигляді звільнення острова Зміїний усі бачили. Ця робота триває. Не виключені нові "жести доброї волі" від окупантів.
Також Україні потрібно систематизувати роботу з обслуговування та ремонту іноземної техніки.
Нагадаємо, що у Пентагоні повідомили, що найближчим часом поставлять Україні чотири HIMARS.
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